Москвичи окунутся в воды Ганга

Москвичи смогут искупаться в воде из индийской реки Ганг в рамках фестиваля «День Индии», который пройдет в столичном парке «Сокольники» с 9 по 11 августа. Об этом сообщила журналистам координатор мероприятия Даша Котвани, передает РИА Новости.

По словам Котвани, воду из реки, которая в Индии считается священной, доставят в Москву специально к мероприятию. «Всех, кто в ней искупается, будут ждать исполнение желаний, счастье и здоровье», — отметила она.

Ранее сообщалось, что гости фестиваля смогут приобрести индийские товары и продукты на восточном базаре, который расположится на Фонтанной площади и Большом кругу парка. Всего в «Сокольниках» будут работать более 120 киосков, где можно будет купить индийские сладости, чай, украшения, изделия из серебра и красного дерева.

Фестиваль проводит Национальный Индийский Культурный центр «СИТА» при поддержке посольства Индии в России, Министерства культуры России и правительства Москвы. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00 9-11 августа, вход на них будет свободным. Те, кто зарегистрируется на сайте заранее, получат сувениры от организаторов.

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