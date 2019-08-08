Атамбаева переквалифицируют из свидетелей в обвиняемые

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что процессуальный статус бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева изменится. Об этом сообщает ТАСС.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — сказал Жээнбеков.

Также президент заявил, что не вступал в противостояние с бывшим главой государства, а ведет последовательную борьбу с коррупцией. «Это не наше противостояние, это — борьба с коррупцией, это борьба закона с беззаконием», — считает он. «Атамбаев думал только о себе и не думал о судьбе народа», — подытожил Жээнбеков.

Ранее он обвинил бывшего главу государства в нарушении конституции. По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Жээнбеков напомнил, что Киргизия — правовое государство, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

8 августа появились сведения о начале третьего штурма резиденции Атамбаева. По свидетельствам очевидцев, там звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты.

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Первый штурм резиденции бывшего президента начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности Киргизии, погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков, также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, также был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.

Атамбаев лично принимал участие в стычках с силовиками и, по его словам, стрелял по бойцам спецназа.

В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

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