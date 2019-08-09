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Игрок клуба АПЛ пропустил матч Лиги Европы из-за забытого паспорта

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог принять участия в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником» из-за забытого дома паспорта. Об этом сообщает Reuters

В аэропорту накануне вылета в Армению игрок не смог пройти паспортный контроль. Выяснилось, что при себе у 23-летнего испанца оказалась только идентификационная карта. Футболист не знал, что ее недостаточно для пересечения границы. Применил ли клуб в отношении Траоре какие-либо санкции — не сообщается.

Встреча между «Пюником» и «Вулверхэмптоном» состоялась в четверг, 8 августа в Ереване. Британский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 15 августа в Англии.

Траоре перешел в «Вулверхэмптон» в 2018 году из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей в 36 встречах во всех турнирах.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» (4:1). Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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