С Неймара сняли обвинения в изнасиловании

Бразильский суд снял с форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара обвинения в изнасиловании со стороны модели Нажилы Триндади. Об этом сообщает Fox News.

Судья принял рекомендации прокуратуры закрыть расследование в отношении 26-летнего футболиста. Обвинение столкнулось с недостатком улик по делу.

19 июня стала известно, что Триндади не сумела предоставить полиции Сан-Паулу необходимых улик. Девушку попросили передать правоохранительным органам мобильный телефон, где якобы сохранилась переписка с Неймаром. Модель заявила, что потеряла устройство.

8 июня модель сообщила о краже планшета, в памяти которого якобы сохранилось видео с доказательствами вины игрока. После инцидента представитель Триндади отказался с ней работать.

Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в бразильскую полицию, указав, что форвард ПСЖ изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений.

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