С-300 попал в ДТП в Белоруссии

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 «Фаворит» съехал в кювет в Белоруссии, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.

По ее словам, ДТП произошло под Полоцком. Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 километров в час, отметила Гаврусик. Уточняется, что авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства, где был размещен С-300, не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что колонна с техникой двигалась из Полоцкого гарнизона в пункт постоянной дислокации.

С-300 «Фаворит» — семейство ЗРК, способных поражать различные цели на высотах. Комплекс предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способен поражать баллистические и аэродинамические цели. С-300 производилась в Советском Союзе с 1975 года.

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