Найден щенок лабрадора с шестью лапами

В английском графстве Эссекс женщина приобрела щенка с шестью лапами. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

33-летняя Лорен Сэлмон (Lauren Salmon) решила купить у заводчиков необычного пса, после того, как ее сын Люк нашел объявление в интернете. Они назвали собаку Ру (Roo), так как она была очень похожа на кенгуру из-за того, что родилась с двумя дополнительными передними лапами.

Британка призналась, что после того, как щенок радушно встретил их, они не смогли пройти мимо: «Это была любовь с первого взгляда», — отметила она.

Женщина заметила, что Ру испытывает некоторые трудности с ходьбой из-за своих особенностей и решила обратиться к ветеринару. Сейчас они с сыном Люком ожидают от него ответа. Сэлмон признается, что для ее ребенка, который страдает от псориаза и насмешек со стороны ровесников, Ру стала настоящим другом. У семьи также есть и другие питомцы, с которыми пес пока не контактировал.

Первый раз Ру выйдет на улицу на благотворительной ярмарке, которая пройдет в медицинском учреждении, где работает Сэлмон.

«Она будет самым главным звездным гостем. Кто сможет пройти мимо и устоять перед ней?», — заключила британка.

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