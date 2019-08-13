«Манчестер Юнайтед» купил 14-летнего нападающего

«Манчестер Юнайтед» приобрел 14-летнего воспитанника норвежского «Тромсе» Исака Хансена-Аароена. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы заплатили за переход юного футболиста 90 тысяч фунтов стерлингов (97 тысяч евро). В расположении английской команды Хансен-Аароен появится не раньше 22 августа 2020 года, когда нападающему исполнится 16 лет. До этого момента он не сможет подписать с «красными дьяволами» профессиональный контракт.

Норвежским футболистом интересовались другие английские клубы — «Ливерпуль» и «Эвертон», но Хансен-Аароен принял решение продолжить карьеру в МЮ, так как команду возглавляет его соотечественник Уле-Гуннар Сульшер.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!