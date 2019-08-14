14-летний хоккеист пересекал пути в наушниках и попал под поезд

Хоккеист белорусской детско-юношеской спортивной школы «Молодечно-2018» Андрей Мицкевич погиб под колесами поезда. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

ЧП произошло утром в среду, 14 августа, в городе Молодечно Минской области. По словам тренера команды Александра Грековича, 14-летний спортсмен пересекал железнодорожные пути на велосипеде и в наушниках, не увидел приближающегося поезда и попал под него.

«Непонятно, как все это произошло, там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали», — рассказал Грекович. Он также описал Мицкевича как физически крепкого парня, хорошо игравшего в защите.

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