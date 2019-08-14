Зеленский рассмотрит петицию об отмене финансирования партий из бюджета

Петиция с просьбой отметить бюджетное финансирование политических партий, опубликованная сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор заявления предлагает отменить или приостановить законодательные акты, предусматривающие финансирование за счет государственного бюджета политических партий. Речь идет как о тех фракциях, которые преодолели пятипроцентный барьер, так и тех, которые набрали по два процента голосов.

«С 2019 года огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент», — сказано в петиции. Ее автор добавляет, что, по его подсчетам, за пять лет работы Верховной Рады VIII созыва на содержание политических сил из украинского бюджета будет потрачено пять миллиардов 900 миллионов гривен.

Обращение было зарегистрировано 23 июля — для того, чтобы оставить под ним подписи, автору документа предоставлялось три месяца. В настоящий момент петиция находится в статусе ожидания к рассмотрению.

Ранее в августе на сайте главы государства появилась петиция о замене гривны. «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор обращения.

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