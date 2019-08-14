По Украине проедут синагоги на колесах

На Украине стартует третья экспедиция мицво-мобилей — проект передвижных синагог. Об этом сообщает пресс-служба еврейской общины Днепра.

В этом году два мицво-мобиля совершат четыре поездки по стране. Первые две пройдут на юго-востоке Украины, включая контролируемую Киевом часть Донбасса. В конце августа мицво-мобили совершат еще две экспедиции — по Буковине, Галичине и Волыни, а также по северным областям Украины.

«Мне кажется очень важным, чтобы проект "Мицво-мобиль 5779" стартовал именно в Днепре», — сообщил руководитель проекта, сын главного раввина Юга Украины Мендл Вольф.

В декабре 2017 года МИД Израиля выражал серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине. В 72-страничном документе министерства говорилось, что Украина второй год подряд оказывается на первом месте среди стран бывшего СССР, в которых притесняют евреев. В республике постоянно фиксируются нападения вандалов на еврейские кладбища и мемориалы. При этом указывается, что украинские власти недостаточно жестко реагируют на проявления антисемитизма, а инциденты рассматриваются как обычное хулиганство, а не преступления на почве ненависти.

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