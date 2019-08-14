Авиакомпания «Победа» упразднила «пассажиров»

Авиакомпания «Победа» ввела термин «пассажир» под запрет. Соответствующее распоряжение генеральный директор Андрей Калмыков разослал по всем сотрудникам компании, сообщили в пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что генеральный директор «Победы» обосновал это тем, что весь современный мир работает с клиентами и ради клиентов, а не просто перевозит пассажиров. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что термин «пассажир» больше не используется, вместо него все сотрудники компании используют слово «клиент». «Пассажир — это лишь участник перевозки, а не клиент, который оплачивает услугу и рассчитывает на соответствующий сервис. Именно клиенты платят нам за нашу работу, клиенты оценивают качество нашего сервиса и клиенты приходят к нам снова», — подчеркнул Калмыков.

Авиакомпания «Победа» начала выполнять полеты в 2014 году и уже с первого года работы неоднократно занимает лидирующие позиции в российских и международных авторитетных рейтингах. Флот «Победы» состоит из 30 современных самолетов Boeing 737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка всего 2,3 года.