Футболист обыграл семерых соперников и издевательски отправил мяч в сетку

Guardian Football / YouTube

Футболист колумбийского клуба «Норте де Сантадер» Андерсон Диас забил мяч в ворота команды «Сантадер» после сольного прохода. Видеозапись опубликована на YouTube-канале The Guardian.

Диас получил мяч в районе центрального круга и по очереди обыграл шестерых соперников, включая вратаря. Оказавшегося перед пустыми воротами игрока попытался остановить защитник «Сантадера», однако Диас ложным движением уложил его на газон и забил гол.

Матч проходил в возрастной категории до 21 года. Действия Диаса не помогли его команде победить: «Норте де Сантадер» уступил со счетом 2:3.

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