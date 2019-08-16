Влюбленные боксеры на отдыхе сорвали ограбление

Английская профессиональная кикбоксерша Иман Барлоу (Iman Barlow) со своим парнем-боксером Стэном Станнардом (Stan Stannard) спасли от грабителей мужчину с ребенком в отпуске на Майорке, Испания. Об этом сообщает The Sun.

Двое неизвестных прижали туриста к стене недалеко от отеля, где проживала пара. Грабители хотели забрать наручные часы стоимостью 25 тысяч фунтов (два миллиона рублей). По словам спортсменки, злоумышленники подъехали на скутере, остановились, затем один из них держал руки мужчины, пока второй снимал с него дорогие часы.

Кикбоксерша увидела, как притесняют мужчину, и подбежала к ним, ударив одного из бандитов, который затем упал на землю. Дочь мужчины закричала, что у второго убегающего вора часы ее отца. Станнард, боксер-средневес, побежал за преступником и обезвредил его одним ударом.

Спортсмены удерживали грабителей в течение десяти минут, пока не приехала полиция.

Барлоу рассказала изданию, что только потом поняла, во что ввязалась. Она испугалась, что у воров могли быть нож или пистолет. Девушка пояснила, что тогда не думала об этом и просто поддалась инстинктам. По словам спортсменки, ее отец очень переживал, когда она рассказала ему эту историю.

Девушка отметила, что семья мужчины, отдыхавшая на острове, поблагодарила пару. Они дали боксерам 50 евро (3,7 тысячи рублей), которые, по словам кикбоксерши, они не хотели принимать.

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