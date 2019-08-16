Российскому региону пообещали беспрецедентные поставки музыкальных инструментов

В Республике Коми осенью планируют подвести первые итоги модернизации культурных объектов. Об этом сообщил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов, передает ТАСС.

Так, в ближайшее время на территории республики откроется 10 модельных библиотек, а также четыре виртуальных концертных зала. Кроме того, будут осуществлены «беспрецедентные по масштабам поставки музыкальных инструментов» в шесть учреждений. В частности, в заведения доставят духовые инструменты, народные, хоровые станки, мебель, оборудование для лекционных аудиторий, а также более 100 наименований учебной литературы.

«Детские школы искусств никогда не получали средства миллионами на музыкальные инструменты», — отметил министр. В свою очередь директор Колледжа искусств Степан Кубик отметил, что столь масштабное обновление в последний раз происходило около 30-40 лет назад.

Отмечается, что всего на реализацию изложенных целей было направлено около миллиарда рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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