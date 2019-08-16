В Москве поймали серийного налетчика на офисы кредиторов

В Москве правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину по подозрению в нескольких разбойных нападениях на финансовые организации. Об этом в пятницу, 16 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в офис кредитно-финансовой компании на Звенигородской улице Москвы пришел мужчина в белой маске и солнечных очках. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, подозреваемый попытался похитить деньги, но сбежал, так и не дождавшись их.

Вскоре полицейские задержали налетчика, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время подозреваемый арестован.

Задержанным оказался 36-летний житель Москвы. Правоохранительные органы установили, что, помимо нападения на Звенигородской улице, подозреваемый причастен к ограблению еще одной кредитной организации на юге столицы — на Варшавском шоссе.

По предварительным данным, налетчик по той же схеме ворвался в офис и потребовал деньги от кассового работника. Под давлением женщина выдала подозреваемому сумму, и тот скрылся. Ущерб от его действий составил шесть миллионов рублей.

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