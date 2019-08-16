Роналду снялся в азиатской рекламе и рассмешил пользователей сети

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурской компании Shopee, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте компании.

По сценарию ролика, Роналду реализует пенальти и начинает праздновать гол. Однако форвард обнаруживает, что болельщики на трибунах сосредоточились на своих смартфонах. Арбитр показывает португальцу карточку с изображением бренда, после чего Роналду достает смартфон, на экране которого загорается логотип компании и начинает танцевать.

Ролик насмешил пользователей Twitter, которые нашли рекламу «странной». Множество комментаторов выразили свои эмоции с помощью различных gif-изображений.

«Должно быть, они заплатили ему миллиард долларов за такое. Как минимум», — написал пользователь Shahbaz Taseer.

«Им удалось выставить Роналду реальным посмешищем!» — считает J G.

Shopee — платформа для онлайн-шоппинга со штабом в Сингапуре. Роналду был представлен как посол компании ранее 16 августа.

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