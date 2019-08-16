Российскую туристку унесла горная река в Таджикистане

Российская туристка Ирина Претикова упала с моста через горную реку Хингоб в Тавильдаринском районе на востоке Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеду Юсуфи.

61-летняя женщина вместе с пятью туристами переходила по мосту через бурный поток, но не удержалась и упала в воду. Поиски тела Претиковой ведут сотрудники местной милиции и спасатели местного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два члена экипажа. Все альпинисты были гражданами Российской Федерации.

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