Черные ящики аварийно севшего в кукурузном поле самолета начали расшифровывать

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке бортовых самописцев воздушного судна A321, совершившего жесткую аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в организации.

«Оба самописца в приемлемом состоянии, не повреждены. Расшифровка на практике занимает 20-30 мин. То есть сегодня-завтра мы ждем результат», — заявили агентству.

Самолет A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек.

В Кремле пилотов, посадивших лайнер в кукурузном поле, назвали героями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить их самолета к наградам.

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