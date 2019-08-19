Россиянка отделалась условным сроком за пытки детей мужа

Суд в Алтайском крае приговорил к 3,5 года условно жительницу Бурлинского района, которая истязала и не кормила двух сыновей своего мужа. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Следственном комитете.

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В браке с местным жителем у осужденной родилось трое детей, еще два мальчика-подростка были от предыдущего брака мужчины. В ведомстве рассказали, что с 2016-го по 2018 год женщина издевалась над пасынками, часто избивала, не кормила и не пускала к столу. Из-за недоедания они выпрашивали еду у чужих людей, доедали за другими школьниками в столовой. Мальчики начали отставать от сверстников в физическом развитии и постоянно находились в подавленном состоянии. Дома им приходилось спать на полу, школьные домашние задания делали стоя, ежедневно по несколько часов проводили на улице. «Родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям», — сказал собеседник агентства.

Подростки были изъяты из семьи и переданы бабушке. У нее их состояние улучшилось, они выросли и набрали в весе. Отца суд ограничил в правах.

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