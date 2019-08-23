В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры

Власти Мурманской области планируют открыть лабораторию, в которой будут разрабатывать программы по повышению эффективности городской инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

Идея является частью проекта «Умный город», который в свою очередь входит в нацпроект «Цифровая экономика». С помощью нее власти Мурманской области рассчитывают укрепить экономику региона.

По словам Чибиса, появление лаборатории создаст в Мурманске «новую точку роста», которая приведет к появлению новых высококвалифицированных рабочих мест и повышению деловой активности.

Он сообщил, что региональные власти уже занялись созданием лаборатории. «Смысл лаборатории: создать площадку, где можно изучить все имеющиеся решения "Умного города", сравнить их эффективность, выбрать самое подходящее для себя», — пояснил он.

Губернатор добавил, что лаборатория должна будет также создавать собственные новые проекты, предлагая разработки или смешанные команды, которые будут решать задачи по конкретному запросу.

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