Тюменская область увеличила экспорт

Тюменская область нарастила экспорт в первом полугодии 2019 года на 20 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент инвестиционной политики и государственной поддержки региона.

Как отметили в ведомстве, за первые шесть месяцев года регион поставил за рубеж товаров на 1,27 миллиарда долларов. Больше всего было поставлено топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности. В несырьевом секторе больше всего вырос экспорт металлов, машин, оборудования и продовольствия.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Тюменская область нарастила поставки товаров в Казахстан, Молдавию, Азербайджан, Таджикистан и Туркмению, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. В Германию поставки выросли почти в три раза, в ОАЭ — в 5,5 раза.

Развитие экспорта является одной из главных задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Благодаря ему рассчитывается достигнуть доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП России в 20 процентов.

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