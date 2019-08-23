Россияне рассказали о своем отношении к графику работы

Почти половина россиян (43 процента) оказались довольны своим графиком работы, порядка трети (26 процентов) выразили удовлетворение им. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое поступило в «Ленту.ру».

Опрошенные работающие россияне заявили, что довольны стабильностью в компании. Расположением работы удовлетворены или полностью удовлетворены 55 процентов опрошенных.

Больше всего (порядка 46 процентов) респондентов недовольны соцпакетом и нематериальными бонусами, которые им предлагают работодатели. Еще треть опрошенных (36 процентов) выразили неудовлетворенность зарплатой.

Накануне компания HeadHunter назвала самые «стабильные» сферы для работы. Ими оказались продажи и консультирование — в них сотрудники ощущают себя максимально комфортно. Самыми нестабильными оказались банковская, инвестиционная и лизинговая сфера, область искусства, развлечений и медиа. Кроме того, высокую неуверенность в работе показали топ-менеджеры.

Ранее стало известно, что Минтруд оценивает идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, министерство труда должно оценить влияние потенциальной «четырехдневки» на экономику России и производительность труда, что соотносится с целями одноименного нацпроекта.

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