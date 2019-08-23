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Макгрегор обвинил Нурмагомедова в бегстве от него

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться и взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова спортсмена приводит ESPN MMA.

Макгрегор вспомнил, что неправильно построил тренировочный процесс перед боем с Нурмагомедовым в октябре 2018-го. «Хабиб убегал от меня весь первый раунд, а потом сделал проход в ноги. Он даже не наносил ударов», — отметил ирландец. Он также заявил, что не слышал ни слова от Нурмагомедова во время их поединка.

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш против Нурмагомедова. Тем не менее окружение российского бойца отвергало такой вариант. Ирландец также рассказывал, что перед боем получил травму, которая не позволила ему выступить в полную силу.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора на UFC 229 в октябре 2018-го завершился победой российского бойца и потасовкой с участием обеих сторон. В результате беспорядков Макгрегор и Нурмагомедов были отстранены от поединков.

Российский боец побеждал во всех 27 поединках по правилам MMA, он является действующим чемпионом UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, на его счету 21 победа и 4 поражения.

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