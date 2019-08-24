Тренер сборной России высказался о пойманном на кокаине Кузнецове

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов отреагировал на дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Слова специалиста в субботу, 24 августа, приводит ТАСС.

«Неприятная ситуация, некрасивая. Но контролировать мы можем только тех, кто выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — заявил Кудашов.

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23 августа стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений в международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина (взятой во время чемпионата мира в Словакии — прим. «Ленты.ру») были обнаружены следы кокаина.

В то же время Кузнецов принял дисквалификацию. Также форвард будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. Отстранение Кузнецова распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF, и не касается матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кудашов — бывший хоккеист, известный по выступлениям за столичное «Динамо». В качестве игрока он становился обладателем Кубка Гагарина в 2012 году. С июля 2019-го Кудашов возглавляет СКА и сборную России.

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