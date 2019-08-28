У немецкого банка нашелся компромат на Трампа

Немецкий Deutsche Bank признал, что хранит в своем архиве множество финансовых документов, связанных с действующим президентом США Дональдом Трампом, его семьей и аффилированными с ними компаниями. За 20 лет сотрудничества у банка накопилось множество налоговых деклараций окружения главы Белого дома, которые тот категорически отказывается публиковать, пишет Reuters.

Документы у банка запрашивал комитет Палаты представителей по финансовым услугам, который контролируют демократы. Дональд Трамп, его сыновья и дочь Иванка подали иск с требованием не допустить предоставления этой информации. Они утверждают, что запросы незаконны, а их цель — нанести президенту политический ущерб. В мае этого года суд столичного округа Колумбия отклонил иск. Президент США назвал решение безумным и обжаловал его.

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Ранее представитель Deutsche Bank в ходе судебных слушаний отказывался отвечать, хранятся ли у него документы окружения Трампа, но письмо немецкого кредитора подтвердило их наличие. Чьи именно налоговые декларации имеются в виду, в публичной версии письма не уточняется, но подчеркивается, что это люди из ближайшего круга нынешнего президента США.

Deutsche Bank давно является одним из главных партнеров Трампа в сфере сделок с недвижимостью. Документы от 2017 года указывали, что у него были обязательства перед банком не менее чем на 130 миллионов долларов. Повестки в суд, переданные организации комитетом Палаты представителей, содержат записи счетов, операций и инвестиций, связанных с окружением Трампа. Из повесток можно сделать вывод, что в числе прочих рассматриваются и связи с иностранными компаниями.

Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года нарушил традицию, согласно которой кандидат раскрывает налоговые декларации. Не сделал он этого и после вступления в должность. Как предполагают в Демократической партии, документы могут доказать, что Трамп регулярно завышает данные о своем состоянии и свои бизнес-связи с другими странами. Также главу Белого дома подозревают в неуплате налогов в течение почти двух десятков лет. Даже если он имел на это законные основания, такая информация повлияет на имидж Трампа как удачливого бизнесмена.

Глава Белого дома заявлял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов. В марте этого года Forbes оценивал состояние Трампа в 3,1 миллиарда долларов, а Bloomberg в 2018 году — в 2,9 миллиарда. В августе Трамп утверждал, что только за время победы на выборах потратил около пяти миллиардов долларов на адвокатов, но не переживает об этом и хочет переизбрания.

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