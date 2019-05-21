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Суд разрешил требовать с Трампа данные о налогах

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Дональд Трамп

Судья в США отказался вставать на сторону адвокатов американского президента Дональда Трампа и запрещать конгрессменам требовать его налоговые декларации. Об этом пишет CNBC.

Соответствующее решение принял федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник, 20 мая. Он отклонил прошение юристов главы государства и вынес решение в пользу комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса.

Мехта постановил, что запрос законодателей к компании Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность Трампа, юридически обоснован. В этой связи «не дело суда задаваться вопросом, действительно ли действия комитета политически мотивированы», говорится в решении.

Трамп считает постановление безумным и намерен его обжаловать. «Абсолютно неверное решение судьи, назначенного [предыдущим президентом США Бараком] Обамой», — заявил он.

Конгрессмены запросили финансовые документы в апреле. По их словам, данные помогут убедиться, что глава государства не нарушает пункт Конституции о вознаграждении. Адвокаты президента же утверждали, что действия комитета не имеют под собой законных оснований и являются частью кампании демократов, направленной на нанесение урона репутации Трампа.

На минувшей неделе министерство финансов отказалось передавать членам палаты представителей Конгресса декларации Трампа за шесть лет. Требование опубликовать их было выдвинуто в апреле.

Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники американского лидера даже устраивали из-за этого акции протеста. Свое нежелание президент объясняет в том числе ведущимся аудитом.

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