Погибшего при штурме резиденции Атамбаева спецназовца наградили

Спецназовца Усенбека Ниязбекова, который погиб при штурме резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, посмертно наградили медалью «Эрдик». Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента.

Соответствующий указ был подписан лично действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Отмечается, что погибший был представлен к награде «за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга». Примечательно, что Ниязбеков, который служил в спецназе «Альфа» с 2000 года, еще при жизни был награжден нагрудным знаком «Эрдик» и другими государственными наградами.

Знак «Эрдик», или медаль «Мужество», — учрежденная в 1996 году государственная награда Киргизии. Ее присваивают «за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка».

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Усенбек Ниязбеков официально является единственным погибшим в ходе штурма резиденции экс-президента. Обвинения в его убийстве изначально были предъявлены самому Атамбаеву. Это произошло после того, как он заявил, что у его сторонников «не было даже рогатки», и из боевого оружия стрелял только он сам. При этом бывший глава государства утверждает, что стрелял в воздух и старался не попадать в спецназовцев. Позднее обвиняемым стал неизвестный сторонник экс-президента из Нарына.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

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