Россияне полюбили коммунальный быт

В первом полугодии 2019 года в четырех крупных городах России значительно вырос спрос на совместную аренду жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Авито Недвижимость».

В Красноярске количество подобных запросов в первом полугодии 2019-го выросло на 85 процентов, в Ижевске — на 45 процентов, в Барнауле — на 26 процентов, в Нижнем Новгороде — на 24 процента. Незначительный прирост спроса на аренду с подселением оказался отмечен в Ростове-на-Дону и Новосибирске: плюс 1 и плюс 4 процента соответственно.

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Основным мотивом стремления к коммунальному быту со стороны жителей этих городов аналитики называют экономию на аренде. «Стоимость совместной аренды снизилась, тогда как аренда отдельной однокомнатной квартиры за год существенно выросла (...) Снимать квартиру вскладчину почти вдвое дешевле, а комнату в квартире, где уже есть другие жильцы — почти в пять раз дешевле, чем арендовать отдельное жилье», — говорится в предоставленных редакции материалах компании.

В «Авито» подсчитали, что аренда с подселением в квартиру в к другим жильцам популярнее всего в Москве и Санкт-Петербурге — от жителей этих городов поступает, соответственно, 30 и 10 процентов всех запросов в стране.

Ранее в компании констатировали существенный рост цен на аренду жилья в Москве: средняя ставка найма однокомнатной квартиры впервые за всю историю наблюдений превысила 35 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране съемные квартиры за год подорожали на 4 процента.

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