Подсчитаны расходы россиян на сбор детей в школу

За два года траты россиян на подготовку детей к школе увеличились вдвое — до 27 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для сравнения: в 2017 году сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе составляла 12,7 тысячи рублей. Как показал опрос, большая часть трат приходится на покупку комплекта школьной формы: с учетом сменной и спортивной обуви одежда в среднем обходится в 13,4 тысячи рублей (против 6,4 тысячи рублей двумя годами ранее).

Среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака респонденту оценили в 3,6 тысячи рублей рублей (в 2017 году цена составляла 1,8 тысячи ). Также увеличились расходы на покупку учебников — в среднем до 3,1 тысячи.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

По данным сервиса Superjob, больше всего на сборы школьника к учебному году потратились родители в Красноярске и Новосибирске — примерно по девять тысяч рублей. Жители Москвы оценили свои затраты в 8,7 тысячи рублей. На третьем месте — родители из Казани: им сборы обошлись в 8,5 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!