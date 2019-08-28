Реакция женщины на голый торс спортсмена привела в гнев мужчин

@nomatchwindyno / Twitter

Поведение одной из зрительниц Открытого чемпионата США по теннису не понравилось юзерам-мужчинам. Об этом пишет Daily Dot.

На кадрах ставшего вирусным в Twitter ролика видно, как спортсмен оголяет торс, снимая футболку. В это время сидящая на трибунах девушка достает телефон и снимает тело мужчины. Автор поста Nomatchwindyno подписал видео: «Блондинка в левом верхнем углу олицетворяет всех нас».

Некоторых ролик рассмешил, однако многие пользователи-мужчины писали, что если бы фотографировал мужчина, а переодевалась женщина, реакция общества была бы намного более ожесточенной. «Отвратительно. Он же не объект. Представьте, если бы мужчина фотографировал Шарапову», — написал один из юзеров. «То есть если бы это был парень, мы бы все испугались, а если это девушка, мы смеемся?» — задавался вопросом другой.

Однако часть пользовательниц встали на защиту зрительницы, заявив, что мужчины чаще фотографируют девушек, чтобы затем фантазировать, а также проявляют насилие в отношении их.

Ранее зрители раскритиковали телеведущую, назвавшую темнокожего коллегу гориллой. Люди сочли это грубым проявлением расизма.

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