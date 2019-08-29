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Российский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы

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Врач-анестезиолог одной из больниц Нефтекамска в Башкирии умер за день до допроса по делу о гибели роженицы. Об этом со ссылкой на представителя профсоюза работников здравоохранения республики Ольгу Сошникову сообщает портал Ufa1.ru.

Медик скончался еще в июле 2019 года, не выдержав давления со стороны органов следствия, утверждает Сошникова. По ее словам, у врача остановилось сердце. В профсоюзе отмечают, что медики и без давления следователей достаточно сильно перегружены физически и эмоционально, поскольку, к примеру, некоторые работают по 400 часов в месяц при норме 160 часов.

«В прошлом году возбуждено более 2,2 тысячи уголовных дел по России, связанных с врачебными ошибками. Проблема актуальна. В каждой крупной больнице республики возбуждено хотя бы одно уголовное дело против медиков», — рассказал председатель республиканской организации профсоюза Павел Зырянов.

По словам источников портала Ufa1.ru, анестезиолога должны были вызвать по делу о гибели роженицы первый раз. Более того, как утверждается, проблемы с сердцем у него были и ранее.

42-летняя беременная поступила в больницу Нефтекамска в июне 2019 года с осложнениями. Районные медики решили направить женщину в Уфу, потому что у плода было слабое сердцебиение. Уфимские врачи диагностировали смерть ребенка, однако посчитали, что хирургическое вмешательство будет опасным, и проводить кесарево сечение не стали. Роженице порекомендовали родить самой или вернуться в Нефтекамск, где ей под ответственность местных врачей сделают кесарево сечение. Уже в городской больнице женщину прооперировали, но у нее начался сепсис, и ее снова хотели везти в столицу Башкирии, но поездку снова пришлось отложить — в реанимобиле не работала система искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время женщина скончалась от развившегося воспалительного процесса.

В России это далеко не первый случай смерти рожениц из-за врачебных ошибок. 23 августа стало известно о смерти 24-летней девушки в селе Курсавка Ставропольского края. Она скончалась на операционном столе, потеряв около полутора литров крови во время кесарева сечения. Родственники погибшей утверждают, что в смерти виноваты врачи, поскольку они сбежали из операционной. Акушер-гинеколог Евгения Уманская заявляла, что ушла из-за проблем с давлением, еще одному врачу — Эсет Бузуртановой — якобы позвонил супруг и попросил срочно приехать домой.

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