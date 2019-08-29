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Появились подробности убийства соратника Аслана Масхадова в Берлине

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Задержанный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине россиянин въехал в Берлин по поддельному заграничному паспорту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на прокуратуру Германии, которая утверждает, что россиянин въехал по фальшивым документам гражданина Вадима Сергеевича. Фамилия не разглашается. На допросе подозреваемый сообщил, что является уроженцем Сибири, а также полностью отрицал свою вину, рассказали изданию в прокуратуре. Россиянин утверждает, что полицейские его с кем-то перепутали.

41-летний уроженец Чечни Хангошвили был убит 23 августа в центре Берлина во время прогулки в парке. По информации «Коммерсанта», к Хангошвили сзади подъехал велосипедист и выстрелил два раза, один раз в спину и один раз в затылок из пистолета Glock-26 с глушителем. Затем он продолжил ехать несколько сотен метров на велосипеде к берегу реки Шпрее. Подозреваемый бросил пистолет, велосипед, а также парик в воду и пытался скрыться на заранее приготовленном скутере. О стрельбе полиции сообщили местные подростки, они заметили мужчину во время уничтожения улик. Стрелка задержали на выезде из парка.

Ссылаясь на неназванных знакомых погибшего, издание утверждает, что в убийстве Хангошвили могут быть виновны как российские чеченцы, так и боевики-«ичкерийцы», которые сбежали в Европу.

Хангошвили участвовал во второй чеченской войне, подчинялся полевому командиру Шамилю Басаеву. Также Хангошвили был одним из приближенных президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова.

Хангошвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии, в 2012 году участвовал в военной операции против дагестанских исламистов в ущелье Лопота. Боевики проникли на территорию Грузии, предположительно, из Дагестана, и захватили заложников. В результате операции были ликвидированы 11 боевиков. В 2015-м он покинул Грузию вместе с семьей.

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