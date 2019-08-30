СКР выпустил ролик о связи массовых беспорядков 2017 и 2019 годов

Следственный rомитет России в пятницу, 30 августа, опубликовал на своем YouTube-канале ролик о связи массовых беспорядков 2017, 2018 и 2019 годов.

По словам авторов, в ходе следствия по уголовным делам прослеживаются одинаковые сценарии, которые рассчитаны на эмоциональный эффект, причем именно у молодежи. Опыт показывает, что даже уже на следующий день задержанный не может объяснить, откуда возникла у него вспышка агрессии, и что подтолкнуло его ударить полицейского.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

При этом реальные организаторы, как показывает следственная практика, всегда оказываются далеко от мест событий.

«В толпе почти никогда не встретишь истинных организаторов массовых беспорядков. Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача – распределить правильно роли и финансовые потоки», — утверждают создатели ролика.

Авторы напоминают, что за действия, даже совершенные в толпе, во временном коллективе, предстоит нести индивидуальную ответственность. В ролике показан осужденный, уже отбывший наказание, который приносит извинения сотрудникам полиции и объясняет свои действия минутным порывом.

В ролике не называется ни одной фамилии.

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