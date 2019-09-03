На Украине заявили о катастрофической ситуации с углем

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил в эфире телеканала Zik, что в стране сложилась катастрофическая ситуация в связи с нехваткой угля.

По его словам, сейчас на складах электростанций находится на 54 процента меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. «В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — сказал Волынец.

Депутат считает, что причиной этого стали проблемы ценообразования на энергоресурсы. Он призвал руководство страны вмешаться в ситуацию, поскольку дефицит угля может угрожать электроснабжению на Украине в зимний период.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, сейчас на на украинских ТЭЦ хранится 753 тысячи тонн угля, ежедневно на электростанциях расходуется 49 тысяч тонн. Год назад запасы угля составляли 1,4 миллиона тонн.

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