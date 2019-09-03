Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» во время эфира программы «Кто против?». Запись телешоу доступна на YouTube.

Ведущий программы Сергей Михеев показал Ковтуну красную карточку и прогнал его из студии после того, как политолог некорректно высказался в адрес немецких СМИ.

Ковтун резко отреагировал на слова главного редактора немецкого журнала World Economy Александра Сосновсого, который рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину и о том, что пишут об этом в немецкой прессе. «Да пошла она в жопу, эта немецкая пресса!» — крикнул Ковтун.

После этого ведущий потребовал, чтобы политолог покинул студию. Сосновский с иронией отметил, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

В июле телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи на «России 1» назвал Ковтуна нищим и сказал, что он «побирается» на российских телеканалах. Соловьев заявил, что если политолога выгонят с российского телевидения, ему придется жить в канаве.

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