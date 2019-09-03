В Дагестане открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

В городе Кизляр Дагестана начал работу первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи. Его удалось открыть благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева, передает ТАСС.

По ее словам, в центре будут проводить химиотерапию и обследовать пациентов, у которых уже диагностировали рак. Центр будет обслуживать жителей городов Кизляр и Южно-Сухокумск, а также из Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского и Нагайского районов.

Кроме того, до конца года на дооснащение центра планируется потратить еще около 53 миллионов рублей. Муртазалиева уточнила, что в рамаках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике могут появится еще три таких центра в городах Буйнакск и Избербаше, а также в Унцукульском районе.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» входит в нацпроект «Здравоохранение». Его планируется реализовать до 2024 года. В общей сложности на нацпроект будет потрачено 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в частность, медики должны проходить первичное звено здравоохранения образовательной программы по «онконастороженности» и быть вовлеченными в системы непрерывного медицинского образования. Кроме того, благодаря нацпроекту предполагается снизить показатели смертности россиян трудоспособного возраста и увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.

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