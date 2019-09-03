Серийный насильник решил поработать в полиции и попался

Полицейские в американском штате Джорджия обнаружили серийного насильника, когда он пытался вступить в их ряды. Об этом пишет New York Post.

Как отмечается, 24-летний Кеннет Томас Боуэн Третий (Kenneth Thomas Bowen III) в 2018 году поступил академию полицейского управления округа Клейтон. Там молодой человек привлек к себе внимание: через несколько месяцев его выгнали за опоздания и постоянную ложь.

Уже после этого полицейские поняли, что Боуэн проходил в деле об одном сексуальном нападении в городке Джонсборо как возможный подозреваемый — всего в населенном пункте с 2015 года произошла серия из восьми похожих атак. После этого детективы заметили «поразительное сходство» между фотографией молодого человека и полицейскими зарисовками.

Затем офицеры связали татуировки Боуэна с имевшимися описаниями преступника и получили ордер на взятие ДНК. Анализ подтвердил его связь со всеми восемью нападениями. При этом оказалось, что все атаки он совершил в радиусе трех километрах от дома, однако эта информация не всплыла при его поступлении в академию.

Мужчину арестовали в конце августа. «Жители Клейтона могут спать спокойно, зная, что серийный насильник схвачен!» — указали после его ареста в правоохранительных органах.

Молодому человеку предъявлены обвинения в семи изнасилованиях и одном эпизоде совершения насильственных действий сексуального характера. Как отметили в полиции округа, не подайся Боуэн в их ряды, неизвестно, когда бы его удалось поймать.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru