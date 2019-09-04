Бывший чемпион UFC оправдался за нокаут от полураздетого мужчины на улице

Американский боец смешанного стиля (MMA) Би Джей Пенн прокомментировал недавнее участие в уличных драках. Его слова приводит TSN.

40-летний Пенн утверждает, что у него начался конфликт со старым приятелем. При этом сам боец не хотел драться и пытался успокоить товарища. «Не знаю, кто выложил то видео, но лучше бы они показали всю картину. Я вообще-то пытался обнять того парня. Но от его ударов у меня взлетел адреналин. Я сказал ему: "Давай еще!" Думал, правда, что он бить не станет», — заявил Пенн.

TMZSports / YouTube

28 августа в сети появились видеоролики, запечатлевшие Би Джей Пенна в двух драках. Одна произошла в баре Lava Shark. Другая — уже за пределами заведения.

Пенн — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На данный момент у спортсмена серия из семи поражений подряд. Он не выигрывал бои в октагоне с 2010 года.

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