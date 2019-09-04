Россию обвинили во лжи об украинских туристах в Крыму

Число пассажиров на границе с Крымом уменьшается, несмотря на заявления российских СМИ о наплыве туристов с Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинскому власти территории, после чего возвращается в обратных направлениях», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что в минувшем августе в Крым с Украины въехали 172 тысячи человек, а выехали 190 тысяч. По сравнению с августом 2018 года число оформленных на границе граждан уменьшилось на 16 тысяч, подчеркнули в службе.

В июне региональное погрануправление ФСБ России сообщило, что с началом сезона отпусков число украинских туристов в Крыму заметно выросло. Так, по данным пограничников, в сутки оформляется около 11 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко связал увеличение числа украинцев на полуострове с комфортом и безопасностью. «Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи», — отметил он.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Киев считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

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