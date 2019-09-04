Тюремщик с подельником похитили у судебных приставов 200 килограммов нефрита

Городской суд Усолья (Иркутская область) приговорил к условному сроку мужчину, укравшего 213 килограммов конфискованного нефрита из отдела местной службы судебных приставов. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает пресс-служба усольского суда.

По данным следствия, подельник осужденного — сотрудник исправительной колонии №15 (ИК-15) — сообщил ему о том, когда и куда нужно прийти. Тюремщик также передал ему ключи от отдела, объяснил, что в здании никого не будет и оно не оборудовано сигнализацией. Уголовное дело в отношении сотрудника ИК-15 выделено в отдельное производство.

Получив инструкции, подсудимый похитил мешки с нефритом и скрылся; стоимость похищенного составила почти 971 тысячу рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

После задержания мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с одним годом испытательного срока.

27 июня сообщалось, что четыре офицера Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Калининградской области похитили из магазина янтарь на 14 миллионов рублей под видом обыска по несуществующему уголовному делу.

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