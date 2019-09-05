Глушаков назвал виновных в развале чемпионского тандема «Спартака»

Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об отношениях в тренерском штабе московского «Спартака» в 2018 году. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

В частности, Глушаков сообщил о роли в команде помощника главного тренера Романа Пилипчука. По его словам, итальянец Массимо Каррера был главным, а Пилипчук отвечал за тактику. Многие решения тренерский штаб «Спартака» принимал коллективно.

«Как по мне — это был очень хороший тандем, и жаль, что агенты его развалили. Думаю, если бы все оставалось по-прежнему, могли бы еще пару раз выиграть золото», — заявил футболист.

Глушаков также допустил, что Каррера мог заподозрить Пилипчука в том, что последний настраивал игроков против него. По мнению хавбека, это может быть связано с языковым барьером.

Массимо Каррера покинул пост главного тренера клуба в октябре 2018-го. Незадолго до его отставки у Глушакова возник конфликт с итальянцем, из-за чего игрок был отстранен от тренировок с первой командой. В мае того же года из команды ушел Пилипчук.

В сезоне-2016/2017 «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице.

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