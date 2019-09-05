Названы сроки поставок в Россию запрещенных лекарств для тяжелобольных детей

Первые поставки импортных лекарственных препаратов, незарегистрированных в России, планируются в третьей декаде октября. Об этом рассказал гендиректор Московского эндокринного завода (МЭЗ) Михаил Фонарев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы сейчас активно поработали с зарубежными партнерами, более 27 производителей иностранных, мы к ним обратились с такой просьбой [продать лекарства], большинство из них дали нам положительный отклик», — сказал Фонарев.

Речь идет о противосудорожных и обезболивающих препаратах: диазепаме, мидазоламе, фенобарбитале и клобазаме («Фризиум»). Будет закуплено около 10 тысяч упаковок.

Материалы по теме «Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство» Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно

Ранее 5 сентября Медведев поручил выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Подписанное им распоряжение позволит Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). До конца 2023 года правительство планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

В фонде «Дом с маяком» заявили, что рады такой инициативе. Там отметили, что из-за резонанса вокруг задержаний покупателей нелегальные перекупщики ушли с рынка, и родители оказались в безвыходной ситуации. При этом прием препарата нельзя прерывать, так как ребенок из-за этого может умереть.

Летом 2019 года стало известно о двух случаях задержания россиянок, купивших своим детям препарат «Фризиум» — двух жительниц Москвы задерживали, когда они забирали посылки с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru