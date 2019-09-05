Названы сроки поставок в Россию запрещенных лекарств для тяжелобольных детей

Первые поставки импортных лекарственных препаратов, незарегистрированных в России, планируются в третьей декаде октября. Об этом рассказал гендиректор Московского эндокринного завода (МЭЗ) Михаил Фонарев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Мы сейчас активно поработали с зарубежными партнерами, более 27 производителей иностранных, мы к ним обратились с такой просьбой [продать лекарства], большинство из них дали нам положительный отклик», — сказал Фонарев.
Речь идет о противосудорожных и обезболивающих препаратах: диазепаме, мидазоламе, фенобарбитале и клобазаме («Фризиум»). Будет закуплено около 10 тысяч упаковок.
Ранее 5 сентября Медведев поручил выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Подписанное им распоряжение позволит Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). До конца 2023 года правительство планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.
В фонде «Дом с маяком» заявили, что рады такой инициативе. Там отметили, что из-за резонанса вокруг задержаний покупателей нелегальные перекупщики ушли с рынка, и родители оказались в безвыходной ситуации. При этом прием препарата нельзя прерывать, так как ребенок из-за этого может умереть.
Летом 2019 года стало известно о двух случаях задержания россиянок, купивших своим детям препарат «Фризиум» — двух жительниц Москвы задерживали, когда они забирали посылки с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.