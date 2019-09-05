Зрителей разозлила светлокожая актриса в роли мусульманской беженки

В сети раскритиковали американскую актрису Дакоту Фаннинг за то, что она исполнила роль мусульманской беженки в новом фильме режиссера Зересеная Мехари. Пользователи начали писать возмущенные комментарии после того, как трейлер картины Sweetness in the Belly («Сладость в животе») появился в Twitter-аккаунте портала Deadline.

Юзеры посчитали, что эту героиню могла сыграть актриса эфиопского происхождения. Кроме того, они обвинили создателей ленты в вайтвошинге — практике, при которой на роль этнических меньшинств выбирают белых артистов.

«Из всех эфиопок в мире вы выбрали Дакоту Фаннинг?»

— 𝓛𝓸𝔂𝓪𝓵𝓽𝔂 𝓲𝓼 𝓶𝔂 𝓼𝓱𝓲𝓮𝓵𝓭 (@Hitup_Abeatz) 04 сентября 2019, 18:43

«Я не понимаю, как эфиопка может быть белой? Речь идет об одной из самых святых земель в мире. Голливуд, твоя идеология неуважительна. Вы не могли найти одну эфиопскую актрису на эту роль?»

— The 4th Hoodkage (@TokenBK1) 04 сентября 2019, 20:58

«Хочется узнать, что за люди продолжают одобрять подобное дерьмо».

Дакота Фаннинг ответила зрителям, опубликовав в Instagram-stories дополнительную информацию о фильме. По ее словам, он основан на книге Камиллы Гибб, в которой главная героиня является британкой, выросшей в Африке. Звезда подчеркнула, что в съемках приняли участие эфиопские женщины, а также указала на то, что режиссер Мехари — тоже эфиопского происхождения.

В марте пользователи сети назвали Уилла Смита недостаточно чернокожим для съемок в байопике «Король Ричард» об отце теннисисток Винус и Серены Уильямс. В соцсетях высказались за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи.

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