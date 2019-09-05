У назвавшей ребенка «тупорылой жабой» россиянки забрали двоих детей

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У жительницы села Ивановка Ивановского района Амурской области забрали двоих детей после того, как она избила годовалую дочь, испачкавшуюся золой. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что детей 2013 и 2018 годов рождения поместили в социальные учреждения. В прокуратуре отметили, что МВД возбудило на их мать уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением (статья 156 УК).

4 августа агентство «Амур.Инфо» опубликовало видео, на котором мать жестоко обращается с ребенком. На записи видно, что женщина с нецензурной бранью ругает раздетую маленькую девочку, обзывая ее. В это время та плачет.

«Не ори! Сейчас как **** [ударю]! Сука! Жаба ты тупорылая. В натуре животное!» — говорит женщина на записи. В какой-то момент девочка едва не задыхается от рыданий, после чего мать говорит ей «Давай, задохнись», а затем замахивается на ребенка расческой, бьет по голове и хватает за лицо. Как пишет «Амур.Инфо», свидетельницей инцидента с избиением стала знакомая семьи, ее тоже привлекут к ответственности за то, что она не приняла мер. На записи слышно, что человек за кадром называет ребенка чумазым.

Глава села Ивановка Валентина Ольшевская рассказала, что женщина приходила в администрацию на прошлой неделе, ей нужна была «поддержка, опора и защита».

«Когда это случилось, она была в состоянии алкогольного опьянения и, как она объясняет, побила эту девочку, за то что та в печку залезла, грязь достала. Сейчас она страдает, просит вернуть детей», — рассказала Ольшевская. По ее словам, матери выдвинули условие обязательно пролечиться от алкогольной зависимости, чтобы дети были в безопасности.

В конце августа стало известно, что жительница города Кольчугино Владимирской области до смерти избила шестимесячную дочь, потому что та капризничала. В отношении женщины возбудили дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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