Подсчитан ущерб всему миру от капризов Трампа

Неопределенность торговой политики нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, которая в первую очередь заметна в торговой войне с Китаем, приведет к большим потерям в мировой экономике. Возможный ущерб в начале 2020 года оценивается в один процент мирового ВВП, сообщает Reuters.

Сейчас мировой ВВП составляет порядка 85 триллионов долларов, из них на США приходится 20 триллионов. Таким образом, для США потери из-за действий Трампа составят порядка 200 миллиардов долларов, а для всего мира — 850 миллиардов.

Эксперты Федеральной резервной системы (ФРС) США проанализировали сообщения СМИ за последнее время и выяснили, что в последний раз подобная неопределенность возникала в 1970-х годах. Неуверенность в будущем приводит к тому, что предприятия снижают темпы производства, а инвесторы не рискуют вкладывать свои средства.

Главным инициатором такой ситуации, по мнению аналитиков, стали непредсказуемые действия Трампа, который зачастую принимает решения без консультаций или под воздействием эмоций. Например, это произошло, когда Китай ответил на вводимые против него пошлины на импорт объемом 300 миллиардов долларов. В день, когда Пекин анонсировал собственные ограничительные меры на американский импорт объемом 75 миллиардов долларов, США объявили, что поднимут будущие пошлины с десяти до 15 процентов. Источники в Белом доме указывали, что Трампа с трудом уговорили не удваивать их.

Ранее Трамп неоднократно критиковал руководство ФРС за действия регулятора и особенно за слишком медленное снижение процентной ставки. В том числе он называл ведомство «умственно неполноценным», а его главу Джерома Пауэлла — главным врагом США наряду с Китаем. Он уверен, что ФРС мешает победе Вашингтона над Пекином.

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