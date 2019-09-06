Украина поблагодарила США за борьбу с «Северным потоком-2»

На Украине ценят позицию США по препятствованию строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Его слова приведены на сайте ведомства.

«Ценю позицию наших американских партнеров по остановке строительства "политического" газопровода. Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, которая угрожает энергетической безопасности всей Европы», — сказал Данилюк во время встречи с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи в Киеве.

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В конце августа президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод угрозой всей Европе. Он выступил за диверсификацию источников энергоснабжения и добавил, что Украина заинтересована в активном участии в региональных проектах Польши.

В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства газопровода. Авторы законопроекта считают, что успешная реализация проекта усилит влияние Москвы в Европе. Между тем, эта инициатива пока никак не повлияла на строительство: проект реализован на 75 процентов.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Операторы проекта обещают, что строительство будет завершено в срок и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка.

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