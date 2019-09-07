Американец Порье раскрыл свои мысли перед чемпионским боем с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье назвал поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова моментом всей своей жизни. Слова спортсмена приводит Express.

Порье посетовал, что в случае победы над Нурмагомедовым люди будут говорить не о том, насколько он был хорош, а о том, как плохо выглядел российский боец. «Поэтому я просто продолжу делать, что делаю, заберу деньги и верну пояс обратно в США и продолжу двигаться», — сказал он.

Нурмагомедов и Порье встретятся в титульном поединке 7 сентября. Их бой станет главным событием вечера на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Ранее соперники прошли процедуру взвешивания и оба показали результат 70,3 килограмма. В день поединка Нурмагомедов набрал восемь килограммов.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел 5 поражений. Один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

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