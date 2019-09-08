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Российский силач сдвинул 30-тонный грузовик

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ria.ru

Российский атлет Борис Харламов сдвинул автопоезд массой более 30 тонн. Видео опубликовало РИА Новости.

21-летний спортсмен сдвинул автопоезд на 4,75 метра за 35 секунд, тем самым установив рекорд России. «Честно, было тяжело, старт был крайне тяжелый, я думал прямо в моменте, что уже где-то на грани, но все прошло как надо», — прокомментировал ТАСС свое достижение Харламов.

Это была вторая попытка спортсмена побить рекорд. В 2018 году Харламов пробовал сдвинуть с места боевую машину «Смерч», но тогда зафиксированного расстояния не хватило для установления рекорда.

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