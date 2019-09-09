Apple обвинили в эксплуатации китайцев

Американская корпорация Apple и ее главный подрядчик Foxconn попались на нарушении трудового законодательства Китая. Неправительственная организации China Labor Watch (CLW) утверждает, что в августе на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу доля временных сотрудников превышала 50 процентов, хотя закон разрешает не больше десяти, пишет CNBC.

Временные сотрудники позволяют компании экономить на оплачиваемых отпусках, социальном страховании и других выплатах. Они могли бы получить статус постоянных сотрудников через три месяца, но Apple не дала им такой возможности.

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Представители CLW несколько лет изучали условия работы на заводах Apple в Китае, в том числе работая под прикрытием. Один из членов организации провел на предприятии в Чжэнчжоу четыре года.

В Apple после внутреннего расследования признали ряд недочетов, которые нарушают ее внутренние стандарты, но опровергли факт нарушения китайских законов. В частности, представитель компании указал, что проверки позволили выявить поставщика, сотрудники которого работали по ночам сверхурочно. «Мы проверили обвинения CLW, и большая часть из них неправда», — подчеркнул он, не уточнив, какие именно обвинения из указанных имеет в виду.

Помимо количества временных сотрудников, в CLW рассказали о месячных переработках в сто часов, хотя законы разрешают не более 36 часов, и отказы в регистрации несчастных случаев на производстве.

Что грозит компании за нарушения, не уточняется. Однако претензии к Apple появились в момент очередного обострения отношений США и Китая, которое предваряет назначенные на октябрь переговоры. Президент США Дональд Трамп призывает корпорацию вывести производство из Китая, в свою очередь глава Apple Тим Кук выступает против введения пошлин на китайский импорт, указывая, что конкуренты за счет них получают преимущество. Тем не менее в июле сообщалось, что компания уже начала перенос производства во Вьетнам.

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