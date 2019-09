Умер гитарист величайшей певицы в истории

Фото: House Of Fame LLC / Michael Ochs Archives / Getty Images

Основатель звукозаписывающей студии Muscle Shoals, продюсер и гитарист Джимми Джонсон скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его сын, передает The Guardian.

Причина смерти не раскрывается.

Джимми Джонсон начал музыкальную карьеру в начале 1960-х, работая помощником продюсера Рика Холла. После основания Muscle Shoals он сам продюсировал таких артистов, как Конни Фрэнсис и группу Amazing Rhythm Aces.

Он выступил гитаристом на многих альбомах певицы Ареты Франклин, которую в 2008 году журнал Rolling Stone признал величайшей певицей в истории. В частности, музыкант записал свою партию для ее хита Respect 1967 года.

Помимо этого, Джонсон в роли гитариста сотрудничал с такими исполнителями, как Лулу, Бобби Уомак и Боз Скаггз, выступил звукорежиссером при создании треков Careless Whisper и Wilson Pickett’s Don’t Know My Love Джорджа Майкла и You Gotta Move, Wild Horses и Brown Sugar группы Rolling Stones.

Арета Франклин умерла в августе 2018 года. Ей было 76 лет.